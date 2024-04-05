Мизулина обратилась в МВД после избиения петербургской школьницы на камеру

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что обратилась в МВД после появления в Сети видео, на котором подростки толпой избили сверстницу в Санкт-Петербурге. Она отметила, что одна из нападавших гордится своим поступком, о чем рассказывает в голосовых сообщениях друзьям.

В Санкт-Петербурге подростки толпой напали на девочку, снимая издевки на камеру. Причиной конфликта стало якобы распространение каких-то секретов. Позже в голосовом одна из нападавших признается, что она гордится тем, что избила сверстницу. Мы обратились в МВД по этой ситуации, — написала Мизулина.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов установили личности трех 16-летних жителей Якутска и села Хатассы, которые принимали участие в групповом избиении сверстников возле ТРК «Туймаада». По данным МВД, количество нападавших было больше.

Пострадавшие в результате инцидента подростки после лечения пройдут судебно-медицинскую экспертизу. Процедура позволит определить степень тяжести вреда здоровью после избиения, констатировали в МВД.