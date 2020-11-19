Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d214bee4-2b03-11eb-9064-fa163e074e61_660.jpg Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан Фото: tatmitropolia/vk.com

На 74-м году жизни умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков). Об этом сообщает митрополия.

Архипастыри, клирики и паства Татарстанской митрополии скорбят в связи с безвременной кончиной приснопамятного владыки Феофана, — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной смерти митрополита стали осложнения после коронавирусной инфекции. О времени и месте прощания с ним пока не сообщается.

Феофан был возведён в сан митрополита 1 августа 2012 года патриархом Кириллом. Он возглавлял Татарстанскую митрополию с 2015 года. Ранее он служил во многих регионах России, в том числе был епископом Магаданским и Синегорским, епископом Ставропольским и Владикавказским, архиепископом Челябинским и Златоустовским.

В 80-х годах занимался церковно-дипломатической деятельностью и служил за границей. Так, с 1984 по 1987 год Феофан служил секретарём экзархата Центральной и Южной Америки в Аргентине, а с 1989 по 1993 год был экзархом патриарха Московского при патриархе Александрийском и всея Африки в Египте. В сентябре — октябре 1993 года участвовал в переговорах конфликтующих сторон во время «ельцинского переворота».

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