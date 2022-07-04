Митрополит Иоанн призвал к миру после обстрела Белгорода Митрополит Иоанн призвал «перековать мечи на орала» после обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Фото: Евгений Силантьев/ТАСС

Белгород. Сотрудники МЧС РФ на месте разрушенного дома

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн призвал верующих «перековать мечи на орала». Этот фразеологизм, взятый из Библии, означает отказ от военных действий в пользу мирного труда. В речи, полный текст которой опубликовали на сайте Белгородской и Старооскольской епархии, священнослужитель напомнил об обстреле Белгорода со стороны ВСУ, который случился днем ранее.

Пора, по слову Священного Писания, «перековать мечи на орала» (Ис.2:4). Да сохранит Господь всех живущих и дарует мир на земле, — заявил Иоанн.

В ночь на 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду ракетами комплекса «Точка-У», в результате обстрела погибли четыре человека. Среди них один россиянин и трое граждан Украины, которые прятались в России от боевых действий. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, также пострадали четыре человека, среди них ребенок.

В этот же день губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о сбитых над Курском украинских беспилотниках. Позже он добавил, что со стороны Украины было в очередной раз обстреляно приграничное село Теткино.