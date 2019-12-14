https://static.news.ru/photo/e06f3a24-1e6a-11ea-959b-fa163e074e61_660.jpg Фото: lksm_irk/vk.com

КПРФ совместно с движением «Левый фронт» проводят на площади Краснопресненской Заставы в Москве санкционированный митинг. Акция организована в поддержку представителей партии: экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко и экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, против которых, по мнению КПРФ, ведётся информационная кампания.

Главное требование к власти — прекратить атаку на представителей левой оппозиции, — сказал «Интерфаксу» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Удальцов считает, что Левченко вынудили уйти, выставив его виновником чуть ли не всех бед в регионе, и использовали стихийное бедствие как повод, чтобы «с ним расправиться». Против «очернения» на телевидении Левченко и Грудинина выступил и лидер партии Геннадий Зюганов.

Как писал NEWS.ru, порядка 1000 жителей Иркутской области вышли на митинги в поддержку экс-губернатора Сергея Левченко. Он ушёл в отставку по собственному желанию 12 декабря. Левченко управлял Иркутской областью с 2015 года. Временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен Игорь Кобзев, раньше занимавший должность замглавы МЧС.