Мишустину на Алтае подарили жвачку из смолы

https://static.news.ru/photo/3e46f1e8-7bf6-11eb-bebe-96000091f725_660.jpg Михаил Мишустин Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Алтайский край посетил завод «Нарине», который занимается производством бальзамов и другой продукции из дикорастущих растений Горного Алтая.

Завод существует уже более 20 лет и производит безалкогольные травяные бальзамы, чаи, водно-спиртовые экстракты, пантогематоген, лечебные масла, БАДы и целый ряд товаров из крови и пантов марала, — всего более 300 наименований. Мощности ООО «Нарине» составляют около 14 тонн продукции в год.

Премьер осмотрел цех обработки мумиё, линию по розливу настоек и бальзамов, в числе которых знаменитый «Горно-Алтайский бальзам» из 22 трав. Мишустину также продемонстрировали, как производится драже из пантов марала и жевательная смолка из сибирской лиственницы. Натуральная жвачка укрепляет зубы и прекрасно очищает полость рта. Один блистер смолы премьер забрал себе в качестве сувенира, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в Барнауле Мишустин вместе с губернатором Виктором Томенко, директором школы № 53 Юлией Галкиной и родителями посетил школьную столовую. Он посидел за столом во время обеда и отведал гречку с котлетой. Глава правительства вспомнил эпизод из фильма «Джентльмены удачи», когда воспитатель детского сада говорил, что ракета улетает на Марс и до обеда не вернётся, поэтому нужно как можно скорее перекусить. Мишустин по достоинству оценил школьное блюдо, а в конце поинтересовался, что дают детям на десерт. Директор школы пояснила, что большим спросом у школьников пользуется сладкая выпечка.