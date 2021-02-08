Мишустин заявил о необходимости помощи отстающим регионам

https://static.news.ru/photo/794d1f40-6aaa-11eb-b3ac-96000091f725_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Десять регионов РФ с самыми низкими социально-экономическими показателями в настоящее время не могут полноценно развиваться без поддержки федерального центра, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, сейчас продолжаются рабочие поездки по таким российским субъектам. Так, в 2021 году председатель правительства успел посетить три из десяти отстающих регионов — Карелию, Калмыкию и Адыгею.

Мишустин подчеркнул, что имеет в виду не только выделение денег, «даже больших».

Надо, чтобы эти средства действительно работали. Регионам со сложной ситуацией мы должны оказывать активную помощь, — отметил он в ходе совещания со своими заместителями.

Премьер добавил, что необходимо совместно с губернаторами координировать все проекты, исключить сбои в реализации целевых и наиболее значимых проектов.

Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин потребовал, чтобы мероприятия новой программы развития Крыма исполнялись в срок.