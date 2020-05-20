Мишустин: в 17 регионах РФ можно снимать ограничения из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/c3e186be-9a7f-11ea-aa65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о возможности начала постепенного снятия ограничений, введённых из-за коронавируса, в 17 российских регионах.

По его словам, эти регионы достигли целевых критериев для поэтапного отказа от ограничений. Он уточнил, что в 14 из них уже приняты соответствующие решения, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 17 российских регионах могут перейти на первый и следующие этапы снятия ограничений.

За прошедшие сутки в России выявили ещё 8764 заражённых коронавирусом нового типа. Наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в Москве — 2699. В Подмосковье COVID-19 заразились 903 человека, в Санкт-Петербурге — 504. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 308 705 заражённых. Выздоровели 85 392 гражданина, умерли 2972. В мире общее количество случаев COVID-19 превысило 5 млн. Из них около 1,97 млн исцелились, свыше 325 тысяч скончались.