Мишустин распорядился продлить трассу Москва — Казань до Екатеринбурга

https://static.news.ru/photo/5808e7d8-c2bc-11ea-94dc-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин разработал новое поручение для главы Минтранса Евгения Дитриха. Он заявил о необходимости проработать вопрос о продлении к 2030 году участка трассы М-12. По его словам, она должна дойти до Екатеринбурга.

Реализация проекта скоростной автомагистрали от Москвы до Казани — это важнейшая часть общенационального плана действий, направленного на преодоление последствий распространения коронавируса и поддержку ключевых отраслей экономики, — цитирует его РИА Новости.

Мишустин добавил, что на строительство трассы будет направлено 150 миллиардов рублей. Они будут взяты из Фонда национального благосостояния.

Проект даёт регионам импульс к ускоренному развитию, и суммарный прирост внутреннего регионального продукта на этих территориях составит более 500 миллиардов рублей к 2050 году, — добавил премьер.

Помимо этого, Мишустин поручил Дитриху представить план по реконструкции и ремонту федеральных автодорог до границы с Казахстаном.

NEWS.ru информировал ранее, что совместное предприятие ВЭБ.РФ и Аркадия Ротенберга «Нацпроектстрой» может получить без конкурса контракты на сумму почти в 140 млрд рублей на строительство федеральных автодорог.