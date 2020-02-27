https://static.news.ru/photo/2a737850-5963-11ea-80fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: government.ru

Глава правительства Михаил Мишустин потребовал доработать и внести в кабмин до 10 марта программы социально-экономического развития отстающих регионов.

Ранее властями было определено 10 таких регионов и для каждого из них был назначен куратор. Программы их развития рассчитаны на срок до 2024 года.

Мишустин отметил, что средства по данным программам включены в нацпроекты по развитию инфраструктуры, здравоохранения и образования. Однако, по словам главы кабмина, этого недостаточно для стимулирования опережающего развития, необходимы более активные меры для оздоровления экономики.

Премьер добавил, что продолжит поездки по регионам для понимания реальной ситуации и оперативного решения местных проблем, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин посетил Курганскую область, которая входит в число отстающих регионов. Он пообещал выделить местной больнице скорой помощи 200 млн рублей на ремонт и закупку оборудования.