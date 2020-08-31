Мишустин поручил проработать схему развития туризма на Дальнем Востоке

https://static.news.ru/photo/364f7314-eb93-11ea-8bf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: premier.gov.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил местным чиновникам разработать федеральную межрегиональную схему развития туризма в Дальневосточном федеральном округе.

Сообщение об этом, как и перечень остальных поручений, которые премьер-министр подписал по итогам рабочей поездки на Дальний Восток, появилось на сайте правительства. Согласно ему, разработкой схемы развития туризма займутся Ростуризм, Минвостокразвития, Минэкономразвития, а также высшие должностные лица Приморского, Камчатского краёв и Сахалинской области.

Обеспечить разработку федеральной туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования на территории ключевых федеральных центров туристского притяжения, — говорится в документе.

О результатах проделанной работы необходимо доложить в правительство России 1 декабря 2020 года, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство России разработало национальную программу развития дальневосточных областей до 2035 года.