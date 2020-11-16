Мишустин поручил поставить на контроль наличие коек в регионах

https://static.news.ru/photo/57a6d5f6-2807-11eb-aa2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 дал поручение министру здравоохранения Михаилу Мурашко поставить на личный контроль наличие коек в регионах, а также проработать вопрос обеспечения лекарственными препаратами.

Я прошу вас лично контролировать ситуацию с наличием коек для лечения больных коронавирусом в регионах и, конечно, оперативно реагировать, если не хватает. И что касается лекарств — надо сформировать их достаточный запас, — отметил Мишустин, слова которого приводит РИА Новости.

По словам Мурашко, на сегодняшний день наиболее сложная ситуация с поставками лекарств наблюдается в сибирском регионе.

В России 16 ноября зафиксирован новый рекорд по числу заболевших за сутки. За прошедшие 24 часа количество заразившихся россиян возросло на 22 778 человек. Коэффициент распространения COVID-19 в стране вторые сутки подряд сохраняется на уровне 1,07.

Со времени начала пандемии коронавирусной инфекции, которая была объявлена в марте, в России было проведено почти 70 миллионов тестов на COVID-19. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ организован усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов.

Ранее NEWS.ru писал, что реанимационный фонд в регионах России в настоящее время загружен менее чем на 25%.