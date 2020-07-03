Мишустин подписал указ о создании в Якутии заповедника «Медвежьи острова»

https://static.news.ru/photo/8fbdbe08-bde2-11ea-ad47-fa163e074e61_660.jpg Розовая чайка Фото: Blake Matheson/flickr.com

На территории Якутии создан заповедник «Медвежьи острова», который позволит сохранить редкие и исчезающие виды зверей и птиц и среду их обитания. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Площадь заповедника — более 800 тыс. га, он охватит дельту реки Колымы, тундровые ландшафты Индигиро-Колымской низменности, архипелаг Медвежьи острова с прилегающей акваторией Восточно-Сибирского моря.

Архипелаг Медвежьи острова является важнейшим местом для размножения многих видов редких птиц и животных. Здесь гнездятся 100 видов птиц, обитают 27 видов диких животных и 8 видов растений, включённых в Красную книгу РФ (России) и Красный список Международного союза охраны природы. Среди них белый журавль (стерх), малый лебедь, тихоокеанская чёрная казарка, розовая чайка, очковая гага, канадский журавль и другие редкие птицы. Здесь также живут белые медведи, волки, песцы, росомахи, ондатры, были замечены овцебыки, бурые медведи и северные олени. В числе морских млекопитающих представлены белуха, морской заяц, кольчатая нерпа, морж и сивучи.

Как сообщает «Интерфакс», хозяйственная деятельность, в том числе промышленное рыболовство и добыча полезных ископаемых, в этой природной зоне не ведётся. «Медвежьи острова» будут относиться к ведению Минприроды России. Ведомству поручено создать заповедник и до 1 февраля 2021 года направить в Росреестр документы для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об установлении его границ.

Ранее NEWS.ru писал, что Минприроды планирует опробовать новую стратегию развития внутреннего туризма, который заключается в стимуляции экологического туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).