Мишустин подписал указ о создании в Якутии заповедника «Медвежьи острова»

На территории Якутии создан заповедник «Медвежьи острова», который позволит сохранить редкие и исчезающие виды зверей и птиц и среду их обитания. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Площадь заповедника — более 800 тыс. га, он охватит дельту реки Колымы, тундровые ландшафты Индигиро-Колымской низменности, архипелаг Медвежьи острова с прилегающей акваторией Восточно-Сибирского моря.
Архипелаг Медвежьи острова является важнейшим местом для размножения многих видов редких птиц и животных. Здесь гнездятся 100 видов птиц, обитают 27 видов диких животных и 8 видов растений, включённых в Красную книгу РФ (России) и Красный список Международного союза охраны природы. Среди них белый журавль (стерх), малый лебедь, тихоокеанская чёрная казарка, розовая чайка, очковая гага, канадский журавль и другие редкие птицы. Здесь также живут белые медведи, волки, песцы, росомахи, ондатры, были замечены овцебыки, бурые медведи и северные олени. В числе морских млекопитающих представлены белуха, морской заяц, кольчатая нерпа, морж и сивучи.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что Минприроды планирует опробовать новую стратегию развития внутреннего туризма, который заключается в стимуляции экологического туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).
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