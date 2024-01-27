Часть Азовского моря официально передали военным Кабмин передал часть акватории Азовского моря военным в Крыму для обороны РФ

Фото: Пресс-служба правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Правительство РФ передало часть акватории Азовского моря воинской части в Керчи на 20 лет для обеспечения обороны России и безопасности государства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Подразделение, расположенное в Керчи, обязано содержать в исправности гидротехнические объекты в выделенной части акватории.

Предоставить войсковой части 6942 на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Азовского моря <...> для обеспечения обороны страны и безопасности государства, — следует из документа.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о срыве планов ВСУ лишить Россию сухопутного коридора в Крым. По его словам, отражение этой атаки стало основной задачей российских войск в 2023 году.

Герасимов отметил, что ВСУ планировали блокировать Мелитополь на 15-е сутки наступления, чтобы затем выйти к побережью Азовского моря, Мариуполю и границе с Крымом. Однако существенно продвинуться им не удалось: помешала эшелонированная оборона, выстроенная российскими военными.

Краснодарский край, Ростовская область, Крым, Донецкая Народная Республика, а также Херсонская и Запорожская области подписали соглашение о создании туристического макрорегиона азовского побережья, сообщила пресс-служба Министерства курортов Кубани. Церемония подписания состоялась на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.