Мишустин отправится в рабочую поездку по Дальнему Востоку и Сибири

Председатель правительства России Михаил Мишустин 26-29 июля отправится в рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Как пишет ТАСС, она охватит три региона, глава правительства встретится с губернаторами и происпектирует социальные и промышленные объекты.

Начнётся поездка с Сахалинской области - в частности, Мишустин съезит на юнокурильский остров Итуруп. Посетит там поликлинику и цеха рыбоперерабатывающего комплекса, в которых поговорит с работниками предприятия.

Во вторник глава кабмина посетит Южно-Сахалинск и проведёт совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока, а также ознакомится с ходом строительства нового аэровокзального комплекса и домов для расселения жителей региона из аварийного жилья.

В последующие дни Мишустин побывает в Хабаровском крае и в Иркутской области. В Комсомольске-на-Амуре он планирует съездить на судостроительный и авиационный заводы. А в Иркутске осмотрит учреждения здравоохранения и цеха авиационного завода.

Премьер-министр посетит Дальний Восток уже во второй раз.