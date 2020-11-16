Мишустин оценил ситуацию в регионах с оказанием помощи COVID-пациентам

https://static.news.ru/photo/d5f0a426-27f5-11eb-8018-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ряде российских регионов ситуация с оказанием медицинской помощи заразившимся коронавирусом вызывает озабоченность. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с инфекцией.

По его словам, речь идёт о достаточно высокой загруженности специализированных коек и дефиците медработников. В каких именно регионах ситуация вызывает беспокойство у властей, глава кабмина не уточнил.

Он попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко рассказать о том, какие действия предпринимает его ведомство в данных направлениях, а также о положении дел в регионах с наличием лекарственных препаратов, сообщает РИА Новости.

Согласно последним данным, в России за сутки выявлено 22,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране заболели более 1,9 млн человек. Из них выздоровели около полутора миллионов пациентов. Жертвами инфекции стали почти 33,5 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила результат жёстких мер по коронавирусу. По её словам, в субъектах, где установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями, летальность составляет 1,2%. В тех субъектах, где таковые мероприятия не введены, эта цифра увеличивается до двух раз.