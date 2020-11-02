Мишустин назвал сложной ситуацию с COVID-19 в регионах

https://static.news.ru/photo/4ffde46e-1cfb-11eb-b30b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусом в регионах России сложная и требует повышенного внимания. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, уровень заболеваемости остаётся высоким, медучреждения в отдельных субъектах загружены максимально.

В ряде регионов система здравоохранения загружена по максимуму. Врачи работают в чрезвычайно напряжённом графике, — цитирует главу правительства РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 5 млрд рублей на обеспечение заболевших коронавирусом бесплатными лекарственными препаратами. Средства будут выделены из резервного фонда кабмина. Премьер поручил главам Минфина и Минздрава довести средства до регионов в кратчайшие сроки, чтобы власти субъектов могли оперативно закупить необходимые лекарства.

В России за последние сутки выявлено 18,2 тысячи случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в стране заразились более 1,6 млн человек. Лидирует по уровню заболеваемости Москва. На втором и третьем местах Подмосковье и Санкт-Петербург соответственно.

По уровню заболеваемости в мире РФ находится на четвёртом месте. В первую тройку входят США, Индия и Бразилия.