Мирошник: Украине заплатили как камикадзе Мирошник: Украине заплатили как камикадзе, и никто не будет ее восстанавливать

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Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил, что страны Запада не планируют инвестировать в восстановление Украины. По его словам, которые приводит ТАСС, все заявления на тему восстановления страны являются профанацией.

Первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова ранее заявила, что ущерб, нанесенный гражданской и критической инфраструктуре страны, превышает $127 млрд.

Им заплатили как камикадзе, а они решили, что это средства на долгую и счастливую жизнь. Ни в какое развитие Украины инвестировать никто не собирался и не собирается. <...> Это очередная профанация для «маленьких украинцев», — подчеркнул Мирошник.

Он считает, что те, кто платит смертнику, разрешившему разрушать свой дом, не рассчитывают, что «клиент будет жить». Поэтому говорить о восстановлении страны и об инвестициях в ее будущее не приходится, добавил бывший посол.

Ранее экс-советник главы Украины, экономист Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский — неопытный руководитель, который наивно верит в обещания Запада помочь в восстановлении страны. По его словам, ситуация на Украине будет лишь ухудшаться, не за горами экономическая стагнация, усиление политических репрессий и даже террор со стороны властей.