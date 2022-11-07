Мирошник рассказал о ситуации на линии соприкосновения в ЛНР Мирошник сообщил об отсутствии угрозы прорыва ВСУ на линии соприкосновения в ЛНР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Угрозы серьезного прорыва Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Луганской Народной Республике больше нет, заявил представитель региона в Москве Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live». Однако, по его словам, на границе идут перестрелки.

Там (на линии соприкосновения в ЛНР. — NEWS.ru) по-прежнему громко, там идут перестрелки, но угрозы серьезного прорыва сейчас, по крайней мере, до нас уже не долетают, — сказал Мирошник.

Ранее российские спецслужбы при поддержке Росгвардии задержали в ЛНР более 20 пособников СБУ. Все они были обнаружены в освобожденных в ходе СВО районах республики.

Портал Grayzone ранее сообщил со ссылкой на секретные документы, что руководство британской разведки подписало соглашение с одесским отделением Службы безопасности Украины о создании и обучении украинской «партизанской террористической армии». Новая структура будет проводить «разведывательные и диверсионные операции в Крыму по поручению СБУ».