Мирошник: Киев не собирается оплачивать украинцам их пребывание в эвакуации Мирошник указал на отсутствие желания у Киева обеспечивать граждан в эвакуации

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Родион Мирошник

Бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник заявил, что власти Украины предлагают гражданам самим позаботиться о себе в условиях проблем с энергообеспечением и наступающих холодов. По его словам, Киев не намерен оплачивать пребывание украинцев в эвакуации, сообщает ТАСС.

В дилемме направить остатки электроэнергии гражданам или на войну, режим выбирает войну, а граждан пусть обогревает и кормит кто-то другой. Если попросить другие страны принять украинцев, то тут же встает вопрос денег: кто заплатит за их пребывание и соцобеспечение. А Украина на этот вопрос предпочитает не отвечать, — подчеркнул экс-посол.

Мирошник указал на то, что в некоторых странах, например в Австрии, уже отказались принимать беженцев с Украины. При этом в настоящее время ожидается новый поток людей из-за осложнения ситуации с энергоснабжением на Украине, добавил он.

Ранее глава крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко заявил, что украинцам, которые могут покинуть страну, следует сделать это до наступления зимы. По словам Тимченко, очередная атака со стороны РФ может привести к выведению из строя всей энергетической сети государства.