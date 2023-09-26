Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Ясиноватского района

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинской армией населенного пункта Донецк-Северный в Ясиноватском районе ДНР, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. Всего по территории района Вооруженные силы Украины выпустили четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.

В результате очередного обстрела ВФУ населенного пункта Донецк-Северный (Ясиноватский район) ранение получил мужчина 1996 года рождения, — написал Шевченко.

23 сентября ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР. В результате обстрела пострадали 58-летний мужчина и 45-летняя женщина. Также повреждения получили более 20 единиц коммунальной техники, у большей части автомобилей осколками пробило двигатель. До этого сообщалось об обстреле украинскими силами из танка пункта автомобильного пропуска в Брянской области. Предположительно Т-80, выпустил снаряд калибра 125 мм по пункту и затем скрылся в лесопосадке.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб в результате обстрела населенного пункта Максимовка в Белгородской области. По его словам, погибший мужчина во время обстрела проезжал на машине по трассе. От полученных ранений он скончался на месте, врачи не успели оказать ему помощь. Еще один мужчина числится пострадавшим, он также ехал по трассе. Он был госпитализирован.