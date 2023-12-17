Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Донецка

Фото: МО Украины

Мирный житель пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Там подчеркнули, что ранение получил мужчина 1978 года рождения.

По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 17 декабря по состоянию на 22.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: г. Донецк (Кировский район): — в поселке шахты Абакумова ранен мужчина 1978 года рождения, — отметили сотрудники представительства.

Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате ракетного удара ВСУ по Ленинскому району Донецка, расположенному в южной части города и относительно удаленному от линии боевого соприкосновения, погибли двое мирных жителей. По его словам, еще трое горожан получили ранения. Очевидец рассказал, что слышал серию прилетов, а выглянув в окно, увидел поврежденное здание. Позднее раздались крики о помощи.

До этого Кулемзин сообщал, что 13 декабря с 09:00 до 21:00 территория Донецка 11 раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ. В результате украинских ударов в Куйбышевском районе города погиб мужчина 1951 года рождения. Военкор Юрий Котенок публиковал фотографии с последствиями обстрела.