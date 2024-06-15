Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на российский регион Смирнов: россиянин пострадал при атаке ВСУ на село Сергеевка в Курской области

Фото: МО Украины

Один человек пострадал при атаке Вооруженных сил Украины на село Сергеевка Глушковского района, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. По его словам, удар украинские военные наносили с помощью беспилотника, в населенном пункте есть разрушения.

В одном домовладении повреждены окна и забор. Осколками посечены три автомобиля. Один из них полностью сгорел. Обязательно окажем необходимую помощь собственникам имущества, — написал он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два человека пострадали после атаки ВСУ в Шебекинском округе. По его словам, в поселке Красное в результате атаки дрона-камикадзе на припаркованный легковой автомобиль пострадали два мирных жителя, которые находились рядом.

Накануне стало известно, что житель города Суджи Курской области погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Во время этой же атаки пострадали два человека, но из другого дома, им была оказана медицинская помощь. По словам Смирнова, в результате прямого попадания был разрушен жилой дом и повреждена летняя кухня.