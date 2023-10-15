Мирный житель получил ранение при обстреле Горловки

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Мирный житель Горловки получил ранение в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, написал мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Кроме того, были повреждены линии электропередачи.

В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Горловки. Зафиксировано прямое попадание вражеского снаряда в дом по адресу: ул. Степаненко, 2/2. Обстрелом ВФУ поврежден дом по адресу: ул. Степаненко, 2/1 (Центрально-Городской район Горловки). Повреждены линии электропередачи, — написал Иван Приходько.

13 октября Демидовка и Графовка также находились под огнем украинских войск. По словам белгородского губернатора, при обстреле ВСУ пострадавших нет, однако была повреждена линия электропередачи. В пяти населенных пунктах района частично пропало электричество.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели трех человек — двоих взрослых и ребенка — в результате падения обломков беспилотника на частный дом на окраине Белгорода. Он уточнил, что были фактически уничтожены два жилых дома, еще несколько домов и автомобилей получили повреждения. Кроме того, глава региона рассказал об уничтожении средствами ПВО беспилотника самолетного типа в небе над Белгородом. В Минобороны России подтвердили эту информацию.