Мирный житель погиб в ЛНР в результате обстрела ВСУ

Фото: МО Украины

Житель Троицкого района Луганской Народной Республики погиб в результате утреннего обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщила районная администрация в Telegram-канале. Удар украинской армии пришелся по гражданской инфраструктуре. Обстрелы продолжаются несколько дней.

Прилет вражеского снаряда пришелся по магазину бытовой техники. В результате этого на площади 300 квадратных метров возник пожар, погиб один человек, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что один человек погиб и четверо пострадали в результате массированного ракетного обстрела Белгорода. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в числе пострадавших есть ребенок. Раненые доставлены в больницы. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Также Гладков сообщил о повреждениях в 10 частных жилых домовладениях, при этом один дом разрушен полностью. Также повреждены два автомобиля. Есть повреждение системы водообеспечения в Белгороде. На месте происшествия работают аварийные бригады.

25 декабря военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что жительница Горловки в ДНР закрыла своим телом детей во время ночной атаки Вооруженных сил Украины. Он отметил, что женщина погибла, получив ранение в сердце. Военкор добавил, что украинская армия вела огонь из 155-мм артиллерии и РСЗО. Всего ВСУ выпустили по городу семь ракет.