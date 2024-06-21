Мирный житель погиб при атаке украинского дрона на Краснодар Кондратьев: один сотрудник котельной погиб при атаке дрона ВСУ на Краснодар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате атаки дрона на Краснодар погиб сотрудник котельной, сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, семье погибшего окажут всю необходимую помощь и поддержку.

В результате падения обломков беспилотника погиб один из сотрудников поврежденной котельной в Краснодаре. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, хотя понимаю, что нет таких слов, которые могут утешить в данной ситуации. Поручил главе Краснодара оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку, — написал он.

Ранее пресс-служба оперштаба по региону сообщила, что при падении обломков беспилотника ВСУ в Краснодарском крае пострадали четыре человека. По данным ведомства, повреждения также зафиксировали на здании автовокзала «Южный» в Краснодаре и в котельной.

Кроме того, ВСУ ударили дроном по территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае. Пострадали два человека. Оперштаб по региону уточнил, что предприятие загорелось, возгорание уже удалось ликвидировать.

Также над регионом были сбиты несколько дронов ВСУ. Оперштаб указал, что Украина предприняла попытку массированной атаки на Темрюкский, Ейский и Северский районы, там никто не пострадал.