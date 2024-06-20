Мирный житель погиб при атаке беспилотника ВСУ на Краснодарский край Оперштаб: человек погиб при падении дрона ВСУ на дом в Славянске-на-Кубани

Фото: МО Украины

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по Славянску-на-Кубани, что привело к гибели одного человека, сообщила пресс-служба оперштаба по Краснодарскому краю. По данным ведомства, дрон упал на частный дом. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В ночь на 20 июня Славянск-на-Кубани подвергся атаке со стороны киевского режима. <...> Беспилотник упал на частный дом, он полностью разрушен. На месте работают все оперативные и экстренные службы, разбирают завалы. По предварительной информации, есть погибший, — следует из заявления.

Ранее над территорией Краснодарского края была сбита воздушная цель, информировала пресс-служба Минобороны России. Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны. Кроме того, российские средства ПВО в субботу, 15 июня, сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью. В российском ведомстве подчеркнули, что речь идет о БПЛА самолетного типа.

До этого в городе Шебекино Белгородской области мирная жительница получила травмы во время атаки украинской армии, заявлял губернатор региона Вячеслав Гладков. У пострадавшей зафиксировали ранения руки, ноги, а также грудной клетки, женщину увезли медики, заключил он.