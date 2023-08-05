Мирный житель был ранен при обстреле ВСУ Донецка

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мирный житель получил ранение в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Атака на город произошла 4 августа.

По оперативным линиям СЦКК ДНР, за 4 августа по состоянию на 23:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Киевский район), по ул. Левицкого, 23/2, ранен мужчина 1982 года рождения, — сказано в заявлении.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что один ребенок был доставлен в больницу после обстрела ДНР со стороны Вооруженных сил Украины. По словам Пушилина, ВСУ атаковали Донецк, Горловку и Ясиноватую. В результате обстрела ранения получили еще семь человек. В настоящее время пострадавший ребенок находится в медучреждении, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела западной части города ранения получили трое человек. Также пострадали частный и многоквартирный дома, хозяйственные постройки и автомобиль.