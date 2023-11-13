Мирный житель Алешек стал жертвой обстрела ВСУ Экстренные службы сообщили о гибели жителя Алешек в результате ударов ВСУ

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В Херсонской области в результате обстрела со стороны ВСУ погиб житель города Алешки на левом берегу Днепра, сообщает портал «ZOV Херсон» со ссылкой на экстренные службы региона. По данным издания, за минувшие сутки украинские войска выпустили по населенным пунктам Херсонщины 73 снаряда из ствольной артиллерии.

По информации экстренных служб, в ночь на 13 ноября ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области 31 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Песчановка, Старая Збурьевка, Подстепное и Крынки.

Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщал о встречных боях в Крынках на Херсонско-Крымском направлении. По информации канала, ВС РФ били по позициям ВСУ в Софиевке, Камышанах, Херсоне, Антоновке и Тягинке, обратный огонь наблюдался в Алешках, Пойме, Песчановке, Подстепном, Корсунке и Днепрянах. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

11 ноября глава подконтрольной Киеву части Херсонской области на правом берегу Днепра Александр Прокудин сообщил о повреждении завода в Бериславском районе в результате взрыва. Перед этим в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога, СМИ писали о взрывах в Харькове, Одесской и Киевской областях.