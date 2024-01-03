Женщина получила ранения при обстреле ВСУ Ясиноватского района

Фото: МО Украины

Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватского района ДНР, сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Там уточнили, что ранения получила женщина 1957 года рождения.

Поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц <...> Ясиноватский район: на Горловской трассе ранена женщина 1957 года рождения, — отметили сотрудники представительства.

Вечером 31 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил со ссылкой на СЦКК ДНР, что три человека получили ранения в Петровском районе Донецка во время обстрела со стороны ВСУ. С 09:00 до 21:00 территория города 12 раз подверглась атакам, в результате чего пострадали женщина и двое мужчин.

Также, как пишет глава Донецка, в направлении Киевского, Кировского, и Петровского районов ВСУ выпустили 23 снаряда калибра 155 мм и сбросили два взрывоопасных предмета с БПЛА. А в Киевском районе были повреждены многоквартирный дом на улице Челюскинцев.

До этого две женщины погибли в результате обстрелов столицы ДНР со стороны Вооруженных сил Украины. По имеющимся данным, за день город был обстрелян 23 раза. Еще семь человек — четыре женщины и трое мужчин — получили ранения. В Куйбышевском районе повреждены частный дом и здание школы № 41.