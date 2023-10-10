Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Донецка

Фото: МО Украины

В результате обстрела со стороны ВСУ Кировского района Донецка пострадала мирная жительница, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Инцидент произошел на улице Папанина, дом 26.

В результате обстрела по ул. Папанина, 26, пострадала женщина 1982 года рождения, — заявили в представительстве.

Отмечается, что ВСУ осуществляли артиллерийский обстрел со своих позиций, расположенных в районе Красноармейска. Для атаки использовались реактивные системы залпового огня HIMARS с применением ракет М-31 (осколочные). Ответственность за инцидент возложили на 27-ю отдельную реактивную артиллерийскую бригаду, командир которой — полковник Храпач Дмитрий Александрович.

5 октября ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области. По информации Telegram-канала SHOT, огонь велся из РСЗО «Град». Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших среди населения в результате обстрела нет. По его словам, снарядами были повреждены здания неработающей пекарни и торгового центра, который находится на ремонте. Кроме того, осколками посекло два административных здания и один коммерческий павильон.