Мирная жительница погибла при обстреле Горловки со стороны ВСУ Мэр Горловки Приходько: при обстреле города со стороны ВСУ погибла мирная жительница

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Мирная жительница погибла в результате обстрела ВСУ Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Украинские боевики утром 5 августа обстреляли Никитовский район Горловки снарядами калибром 152 мм.

В результате украинской вооруженной агрессии погибла мирная жительница Горловки. Светлая память, — написал мэр.

В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили до этого, что мирный житель получил ранение в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Атака на город произошла 4 августа.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что один ребенок был доставлен в больницу после обстрела ДНР со стороны Вооруженных сил Украины. По словам Пушилина, ВСУ атаковали Донецк, Горловку и Ясиноватую. В результате обстрела ранения получили еще семь человек. В настоящее время пострадавший ребенок находится в медучреждении, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела западной части города ранения получили трое человек. Также пострадали частный и многоквартирный дома, хозяйственные постройки и автомобиль.

3 августа ВСУ обстреляли деревню Елизаветовку Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, было зафиксировано четыре прилета. В результате атаки повреждены линии электропередачи, газовая труба, окна, фасады и заборы двух домов.