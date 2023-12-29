Мирная жительница Горловки получила ранение при обстреле ВСУ

Фото: МО Украины

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. По его словам, огонь открыли Вооруженные силы Украины.

Обстрелом ВФУ ранена мирная горловчанка, — написал Приходько.

Ранее пожар начался в одном из крупнейших торговых центров Горловки после попадания со стороны Вооруженных сил Украины. Также ударом зацепило стоящий рядом многоквартирный жилой дом. В представительстве ДНР в СЦКК подтвердили, что в 00:05 украинские войска выпустили по Горловке семь ракет из РСЗО. Всего за сутки пострадали шесть человек, одна женщина погибла.

Позднее жительница Горловки (ДНР) закрыла своим телом детей во время ночной атаки. Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что женщина погибла, получив ранение в сердце.

До этого ВСУ обстреляли Кировский район города. Под удар попала школа, расположенная на улице Кирова в поселке шахты имени Абакумова. Информации о пострадавших нет. Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в Донецке 11 человек получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ и сброса боеприпасов с БПЛА. По его словам, всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.