Жительница Горловки погибла при обстреле ВСУ

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В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины погибла 59-летняя жительница Горловки, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. По его словам, удар пришелся по поселку шахты имени Ленина.

В результате обстрела поселка шахты им. В. И. Ленина со стороны украинских бандформирований погибла мирная горловчанка. Светлая память невинно убиенной, — уточнил Приходько.

СЦКК ДНР сообщили, что украинская армия нанесла прямой удар по хозяйственной постройке в Горловке, также повреждения получил жилой дом. По данным центра, погибшей было 59 лет.

Ранее в Донецке в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника был поврежден рейсовый автобус, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он привел информацию СЦКК ДНР, согласно которой, в период с 09:00 по 21:00 Донецк 14 раз подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

Кулемзин уточнил, что в течение дня 1 января украинские силы выпустили в направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов Донецка 38 снарядов калибра 155 мм, из них четыре боеприпаса кассетного типа. Также ВСУ выпустили по Донецку четыре ракеты из реактивных систем залпового огня, добавил градоначальник.

До этого губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что число жителей Белгорода, ставших жертвами атаки ВСУ на город, увеличилось до 25 человек. Умерла четырехлетняя девочка, эвакуировать которую не получилось в том числе из-за обильного кровотечения.