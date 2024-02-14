Мирная жительница Белгорода получила ранение при атаке ВСУ Гладков: женщина в Валуйском округе получила ранение в результате атаки ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Женщина получила ранения во время атаки Вооруженных сил Украины на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, горожанку доставили в больницу.

Ночью в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском округе объявлялась ракетная опасность. Сработала наша система ПВО. К сожалению, одна женщина в Валуйском округе получила ранение и была доставлена в областную больницу, — отметил глава региона.

Ранее Вооруженные силы Украины выпустили в сторону Белгорода семь снарядов из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». По информации Министерства обороны России, террористическую атаку пресекли дежурные средства ПВО. В результате обстрела пострадали двое мужчин. Один из раненых получил баротравму, второго доставили в больницу с осколочным ранением головы и контузией.

Кроме того, 6 февраля российские средства противовоздушной обороны перехватили семь украинских беспилотников над территорией Белгородской области. В российском военном ведомстве уточнили, что дроны были самолетного типа, с их помощью ВСУ пытались совершить теракты в российских регионах.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что в 2024 году российские силы противовоздушной обороны в Крыму будет ждать тяжелая работа из-за планов ВСУ атаковать полуостров. Он не исключил, что Киев применит британские и французские крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, а также морские дроны-камикадзе.