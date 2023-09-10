Мир и сотрудничество: кадры открытия VIII Восточного экономического форума

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гости VIII Восточного экономического форума (ВЭФ)

10 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке открылся VIII Восточный экономический форум (ВЭФ). Он пройдет до 13 сентября, деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки. В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран, в том числе из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.

Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов. На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики, а также более 120 мероприятий в разных тематических блоках. Главной темой форума выбрали концепт «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».

Фото посетителей и атмосфера форума — в галерее NEWS.ru.