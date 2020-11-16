Минздрав Забайкалья опроверг отказ в госпитализации роженице в Чите

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Руководство родильного дома в Чите по указанию губернатора Забайкалья Аягмы Ванчиковой провело проверку сообщения о том, что беременную женщину отказались госпитализировать и отправили рожать домой.

Жалоба на отказ в госпитализации прозвучала во время прямого эфира на региональном телевидении. Представитель Минздрава Забайкалья рассказал «МК в Чите», что женщину, о которой идёт речь, доставили в больницу на 37-й неделе беременности с так называемыми ложными схватками. Дежурный врач после осмотра «исключил развитие родовой деятельности». Медики убедились, что здоровью женщины и плода ничего не угрожает, и предложили госпитализацию. Пациентка отказалась, заявив, что может находиться у родителей в Чите.

Женщина не рожала, всё благополучно. Запланирована госпитализация на 23 ноября. Она сама претензий не имеет. Обращение оформлено соседом, который не осведомлён о правилах оказания медицинской помощи, — подвели итоги проверки в Минздраве.

Главврач роддома Илья Плоткин подчеркнул, что медицинское учреждение принимает всех женщин, нуждающихся в плановой и экстренной помощи. При этом соблюдаются все необходимые противоэпидемические меры, все пациентки сдают тест на коронавирус.

Ранее жительница Красноярска пожаловалась в соцсетях, что её мужа с пневмонией отказались госпитализировать, сославшись на отсутствие мест в больнице. Как писал NEWS.ru, Росздравнадзор проверит медицинское учреждение, о котором шла речь в сообщении.