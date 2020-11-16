Минздрав Забайкалья опроверг отказ в госпитализации роженице в Чите

Руководство родильного дома в Чите по указанию губернатора Забайкалья Аягмы Ванчиковой провело проверку сообщения о том, что беременную женщину отказались госпитализировать и отправили рожать домой.
Жалоба на отказ в госпитализации прозвучала во время прямого эфира на региональном телевидении. Представитель Минздрава Забайкалья
Женщина не рожала, всё благополучно. Запланирована госпитализация на 23 ноября. Она сама претензий не имеет. Обращение оформлено соседом, который не осведомлён о правилах оказания медицинской помощи, — подвели итоги проверки в Минздраве.
Главврач роддома Илья Плоткин подчеркнул, что медицинское учреждение принимает всех женщин, нуждающихся в плановой и экстренной помощи. При этом соблюдаются все необходимые противоэпидемические меры, все пациентки сдают тест на коронавирус.
Ранее жительница Красноярска пожаловалась в соцсетях, что её мужа с пневмонией отказались госпитализировать, сославшись на отсутствие мест в больнице. Как писал NEWS.ru, Росздравнадзор проверит медицинское учреждение, о котором шла речь в сообщении.