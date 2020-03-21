https://static.news.ru/photo/38a5b850-6b76-11ea-87e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Storz/Global Look Press

Состояние главного инфекциониста региона Ирины Санниковой, которая скрыла от всех свою поездку в Испанию и пренебрегла карантинными мерами, сейчас стабильно. Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава Ставропольского края Ирина Кучукова.

Дополнительное жизнеобеспечение ей не требуется, как и дыхательные аппараты. Она дышит самостоятельно и идёт на поправку, — сказала Кучукова в эфире «Пятого канала».

По словам представителя Минздрава, пока что диагноз Санниковой не подтверждён и в ведомстве ждут официального заключения из лаборатории в Новосибирске.

Ранее стало известно, что женщина прилетела из Мадрида 9 марта, а 17-го числа её госпитализировали с подозрением на коронавирус. В этот промежуток времени она не соблюдала карантинный режим. Санникова вышла на работу в Минздрав и читала лекции в Ставропольском медуниверситете. После этого медик попала в больницу, а экспресс-тесты на COVID-19 показали положительный результат.

Сейчас в России зафиксированы 253 случая заражения коронавирусом, вылечиться удалось 12 пациентам.

Как писал NEWS.ru, Санниковой грозит уголовное дело за сокрытие от руководства поездки в Испанию.