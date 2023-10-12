Раненный под Белгородом журналист находится в крайне тяжелом состоянии Минздрав сообщил о крайне тяжелом состоянии раненного под Белгородом журналиста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи, раненный под Белгородом во время атаки Вооруженных сил Украины, находится в крайне тяжелом состоянии, рассказал глава регионального Министерства здравоохранения Андрей Иконников в Telegram-канале. По словам министра, супруга пострадавшего перенесла операцию, ее состояние стабильное.

Информация о состоянии пострадавших в ходе ночного обстрела в Белгороде: женщина находится в реанимации городской больницы № 2 Белгорода после операции, гемодинамика стабильная, лечим. Мужчина — в крайне тяжелом состоянии в реанимации областной клинической больницы, нестабилен, медицинские работники делают все для сохранения его жизни, — заявил Иконников.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее сообщила, что пострадавший журналист Sputnik приехал из Афганистана в Белгород, чтобы увидеться с семьей. Она подтвердила, что во время атаки украинских дронов погибла четырехлетняя дочь Акифи и родители супруги.

Удар по Белгородской области, жертвами которого стали три человека, ВСУ нанесли 12 октября. Как заявлял губернатор региона Вячеслав Гладков, обломки беспилотника упали на жилой дом, здание было полностью разрушено.