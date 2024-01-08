Минздрав сообщил о госпитализации трех пострадавших в ДТП под Новгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики госпитализировали трех пострадавших в результате массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ. Еще 14 пострадавшим, в том числе четырем детям, помощь оказана амбулаторно.

Медики госпитализировали троих пострадавших в массовом ДТП в Новгородском районе Новгородской области. Среди них двое взрослых в состоянии средней степени тяжести — они находятся в [Новгородской] областной клинической больнице, один ребенок в удовлетворительном состоянии госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу, - говорится в сообщении.

Там также добавили, что, согласно уточненным данным, в результате столкновения пострадал 21 человек, включая шестерых детей. Погибли четыре человека - трое взрослых и ребенок.

ДТП с участием порядка 50 автомобилей 8 января на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области. СК возбудил по факту случившегося уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального отделения СК. Оперативники намерены установить обслуживающую трассу организацию и дать правовую оценку действиям лиц, допустивших нарушения требований законодательства по содержанию дороги в зимнее время года.