Минздрав России передаст 30 машин скорой помощи в Дагестан

https://static.news.ru/photo/2ec1daf2-9b79-11ea-966a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Республика Дагестан «в ближайшие дни» получил 30 автомобилей скорой помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России.

В республику уже прибыла группа высококвалифицированных медиков, работающих в федеральный медицинских центра. Готовятся к отправке силы МЧС, которые задействуют в дезинфекции мест скопления людей.

Как писал NEWS.ru, 17 мая республиканский министр здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил о почти 14 тысячах заболевших внебольничной пневмонией, вероятно, связанной с коронавирусом. По его словам, от с начала эпидемии скончались 40 медработников и более 600 других пациентов, но официальная статистика учла лишь 29 смертей от коронавируса в Дагестане.

По официальной информации на 21 мая, в Дагестане подтверждены диагнозы только 3,7 тысячи заражённых и 41 смерть от коронавирусной инфекции.