Минздрав раскрыл подробности о массовом отравлении в Дагестане Минздрав Дагестана: с отравлением в Буйнакске госпитализировано 35 человек

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В дагестанском Буйнакске с признаками острой кишечной инфекции госпитализировано 35 человек, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Среди них есть дети. Врачи отметили положительную динамику в состоянии пострадавших.

Пациенты обращались с легкой и среднетяжелой формами кишечной инфекции. Госпитализированы были 35 человек, взрослые и дети. Сейчас состояние их улучшилось, — говорится в сообщении.

Со вчерашнего дня в городе работает бригада специалистов Республиканского центра инфекционных болезней во главе с первым замминистра здравоохранения региона Ярославом Глазовым. Выяснением источника заражения на месте занимаются сотрудники управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан.

Ранее сообщалось, что к врачам за помощью с признаками острой кишечной инфекции обратилось свыше 270 жителей Буйнакска. Пресс-секретарь местной администрации Арип Аримов заявил, что в больницах находятся 30 человек. Среди них 21 несовершеннолетний.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова рассказала, что употребление магазинных салатов и шаурмы может привести к появлению пищевого отравления. По ее словам, причиной для возникновения недомоганий способны стать условно-патогенные микроорганизмы, которые вызывают дефицит поступления в организм полезных веществ, витаминов и минералов.