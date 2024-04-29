Минздрав раскрыл информацию о состоянии сотрудников полиции из Карачаевска Минздрав КЧР сообщил о тяжелом состоянии пострадавших при нападении полицейских

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав Карачаево-Черкесской Республики сообщил, что сотрудники полиции из Карачаевска, на которых было совершено нападение, находятся в тяжелом состоянии. По информации ведомства, им оказывают всю необходимую помощь.

Состояние госпитализированных сотрудников правоохранительных органов врачи оценивают как стабильное тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что несколько человек напали на сотрудников полиции в Карачаевске. Злоумышленники кинули гранату в стражей правопорядка, после чего открыли по ним огонь. Полицейские были вынуждены применить оружие, нападавших удалось ликвидировать. В результате происшествия погибли двое сотрудников, еще четверо госпитализированы. В СК уточнили, что преступники опознаны как предполагаемые участники нападения, совершенного неделю назад.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров предположил, что к нападению может быть причастна Служба безопасности Украины. Он уточнил, что ГУР делает все для «реанимации» преступности на территории России.