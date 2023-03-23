Анализы не подтвердили сибирскую язву у двух пациентов в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предварительные анализы не подтвердили наличие сибирской язвы у двух пациентов, госпитализированных с подозрением на это заболевание, рассказали NEWS.ru в пресс-службе регионального Минздрава. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Проведен полный комплекс медицинских исследований, взяты необходимые анализы и направлены в лабораторию для установки диагноза. Предварительные анализы не подтверждают наличие сибирской язвы. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, — сказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что пациенты в настоящее время находятся в подведомственной больнице, куда были доставлены с соблюдением всех эпидемиологических мер. Они помещены в изолированный бокс для того, чтобы исключить их контакты с другими людьми.

Первый человек с подозрением на сибирскую язву был госпитализирован в Подмосковье накануне. По данным Роспотребнадзора он приехал в регион из Чувашии, где ранее было выявлено два случая заболевания.

Второй человек был доставлен в больницу 23 марта. Им является 23-летний житель Сергиева Посада. По сведениям СМИ, оба мужчины контактировали друг с другом.