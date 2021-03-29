Минздрав Подмосковья одобрил рекламу химкинской больницы в 500 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/b89d6c24-906e-11eb-8668-96000091f725_660.jpg Фото: himkiob/facebook.com

В Министерстве здравоохранения Московской области заявили, что руководство Химкинской областной больницы выделит более полумиллиона рублей на рекламные ролики за счёт внебюджетных средств. Ранее учреждение «прославили» пользователи соцсетей, обвинив медиков в нерациональном расходовании средств.

Что касается контракта Химкинской областной больницы, размещённого на сайте госзакупок, то за счёт внебюджетных средств медорганизации планируется размещение информационных материалов о важности ведения здорового образа жизни, регулярного прохождения медицинских осмотров, профилактике инфарктов и инсультов, — сообщили «Ридусу» в пресс-службе областного минздрава.

Там подчеркнули, что подведомственные им медорганизации являются самостоятельными юрлицами и вправе сами проводить закупочную деятельность товаров и услуг. На претензии горожан в нецелесообразном расходовании средств в Минздраве ответили, что «все структурные подразделения Химкинской больницы в достаточном объёме обеспечены лекарственными препаратами, расходными материалами и изделиями медназначения».

Как писал NEWS.ru, жителей подмосковных Химок возмутила сумма, которую руководство Химкинской областной больницы вознамерилось потратить на рекламу учреждения в общественном транспорте. Граждане считают, что состояние местной системы здравоохранения требует более рационального расходования средств.

Утром 25 марта сопредседатель объединённого совета двух химкинских ЖК Алексей Софин опубликовал в Facebook несколько скриншотов с сайта госзакупок, из которых следует, что больница готова потратить на рекламу 521 448 рублей. Он заявил, что в районе ЖК с населением порядка 10 тысяч человек нет даже кабинета неотложной помощи и больные люди вынуждены добираться в медучреждение самостоятельно через полгорода. «Больше химкинской больнице деньги потратить не на что? Полмиллиона рублей на 861 тысячу показов рекламных материалов в автобусах! Излечим болезни ваши рекламным словом "целебным"», — возмутился Софин. Активист отдельно отметил, что для оплаты рекламной акции использованы ещё и деньги из Фонда обязательного медицинского страхования.