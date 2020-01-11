https://static.news.ru/photo/b317acbc-3505-11ea-8e8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве здравоохранения Омской области прокомментировали увольнение врача-травматолога, который отказался лечить пациентов из-за низкой зарплаты.

Медицинским персоналом травматологического пункта городской поликлиники № 1 было замечено изменённое поведение дежурного травматолога Евгения Батушенко. Для того чтобы не останавливать процесс оказания медицинских услуг, его заменили на другого врача, — цитирует заявление пресс-службы Минздрава издание «НГС».

Там также отметили, что министерство проводит проверку по факту нахождения врача на рабочем месте в нетрезвом состоянии.

Как ранее писал NEWS.ru, дежурный травматолог поликлиники в Омске Евгений Батушенко отказался принимать пациентов с переломами и уволился из-за того, что его «не устраивает работа». Врач признался, что выпил.