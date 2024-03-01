Необычный способ высадки пациента из машины скорой помощи попал на видео Бригада скорой помощи в Архангельске выбросила мужчину на дорогу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бригада скорой помощи в Архангельске выбросила на дорогу пациента и уехала, кадры с места событий опубликовал местный Telegram-канал «Архангельск — это Ж». В минздраве области подтвердили факт инцидента, однако заявили, что врачи таким образом «высадили» мужчину.

Как сообщает издание 29.ru, ранним утром 25 февраля в спальном районе Архангельска медики скорой помощи буквально вытолкали мужчину на проезжую часть около одного из дома и уехали. Лежащего в снегу горожанина заметили случайные прохожие.

В областном минздраве заявили, что знают о произошедшем и уже проводят проверку. Однако в ведомстве не согласились с тем, что мужчину «выбросили» — его высадили, так как он отказался от госпитализации. Тем не менее там признали, что действия бригады не соответствуют медицинским стандартам.

По поводу происшествия можем сообщить следующее: бригада скорой помощи таким образом «высадила» пациента, который в ту ночь был в состоянии алкогольного опьянения, когда он отказался от госпитализации, — пояснили в пресс-службе.

Ранее в Москве 67-летний пенсионер выстрелил из пистолета в фельдшера скорой помощи, который прибыл к нему на вызов. Выстрел прозвучал во время оказания помощи пациенту в спецмашине медиков.