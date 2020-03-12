Случаев заражения коронавирусом и летального исхода на территории Красноярского края не зарегистрировано. Распространяемая в Интернете информация является фейком. Об этом заявили в краевом Минздраве.
В ведомстве
За последние сутки в России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом: четыре в Москве и по одному в Краснодарском крае и Калининграде. В общей сложности число заболевших составляет 32 человека.
Ранее NEWS.ru писал, что в Ульяновской области
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