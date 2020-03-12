https://static.news.ru/photo/31436546-6502-11ea-81e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Случаев заражения коронавирусом и летального исхода на территории Красноярского края не зарегистрировано. Распространяемая в Интернете информация является фейком. Об этом заявили в краевом Минздраве.

В ведомстве порекомендовали пользователям соцсетей и представителям СМИ оперировать только официальной информацией и ответственно относиться к появлению и трансляции недостоверных сведений.

За последние сутки в России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом: четыре в Москве и по одному в Краснодарском крае и Калининграде. В общей сложности число заболевших составляет 32 человека.