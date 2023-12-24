Минздрав Хакасии уточнил данные по пострадавшим при обрушении горки Минздрав Хакасии: при обрушении горки пострадали девять детей и один взрослый

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В результате обрушения горки в поселке Усть-Абакан в Хакасии пострадали десять человек — девять детей и один взрослый, сообщила пресс-служба Минздрава республики. Ранее было известно о девяти травмированных.

Уточненная информация по поводу происшествия в Усть-Абакане. Всего при обрушении горки пострадали 10 человек — один взрослый и девять детей: у пятерых ребят ушибы, у четырех детей переломы, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что из числа пострадавших детей в Республиканскую клиническую больницу имени Ремишевской госпитализированы двое. Их состояние оценивается врачами как стабильное. Остальные пострадавшие получают амбулаторное лечение.

Инцидент с обрушением горки произошел днем 23 декабря. Сооружение не было сертифицировано и не сдавалось в эксплуатацию. По информации СКР, горка находилась в процессе возведения, но ограждающих конструкций не было. В момент происшествия на ней находились более 10 человек. по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).