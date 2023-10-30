Минздрав Дагестана сообщил о раненых в результате протестов в аэропорту Минздрав Дагестана: в результате протестов в аэропорту ранены несколько человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Несколько человек получили ранения в ходе массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщили в Министерстве здравоохранения Дагестана. Точное число пострадавших не указано.

В результате инцидента в аэропорту Махачкалы есть раненые, которым оказывается медицинская помощь, — говорится в заявлении.

В свою очередь Telegram-канал Baza сообщил об одном раненом полицейском в результате протестов. По данным канала, страж порядка получил ранение камнем в голову и был госпитализирован в одну из клиник столицы Дагестана, где ему проводят МРТ.

Вечером 29 октября толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта, едва туда прибыл рейс авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Манифестанты выступали против действий Израиля в рамках палестино-израильского конфликта. Позднее Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы освобожден от несанкционированно проникших туда людей.

Следственное управление СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело в связи с массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы по статье 212 УК РФ. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что происходящие в Дагестане протесты являются спланированной провокацией извне. По его словам, всплеск ксенофобии в республике подогревается из-за границы. Сходное мнение озвучил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Он выразил уверенность, что подобные акции координируются Киевом. Депутат подчеркнул, что сожалеет о положительной реакции соотечественников на подобные призывы извне.