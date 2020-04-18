Минздрав Башкирии прокомментировал поступок врачей, сбежавших из больницы

https://static.news.ru/photo/f131c722-8176-11ea-8046-fa163e074e61_660.jpg Фото: РКБ имени Г. Г. Куватова/vk.com

Поведение врачей, которые сбежали из Республиканской больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись результатов анализов на коронавирус, Минздрав республики счёл неэтичным.

Они не совсем этично поступили в условиях карантина, в отношении этих лиц проводятся ряд ограничительных мероприятий, — цитирует РИА Новости министра здравоохранения региона Максима Забелина.

Как писал NEWS.ru, семь врачей сбежали из закрытой на карантин больницы в Уфе. Кировский суд Уфы принудительно вернул шестерых из них в РКБ. В суде ответчики ссылались на то, что их официально отпустили из больницы на домашнюю самоизоляцию.